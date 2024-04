Białostoczanie tłumnie wyszli na spacery w pierwszy dzień świąt Wielkanocnych. Tłumy przy fontannie i na Bulwarach Kościałkowskiego PL

Park Planty, Bulwary Kościałkowskiego i otoczenie Pałacu Branickich to z pewnością jedne z bardziej lubianych miejsc w mieście. Udowodnili to białostoczanie w niedzielę wielkanocną kiedy to tłumnie wyszli na spacery. Sprawdziliśmy jak wielu mieszkańców Białegostoku tam się pojawiło.