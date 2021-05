Białystok. Tłumy białostoczan na Rynku Kościuszki. Od soboty otwarte są ogródki gastronomiczne [ZDJĘCIA]

- Bardzo się cieszymy, że wreszcie jesteśmy otwarci. Chociaż mamy już rezerwacje na cały tydzień, to telefony dzwonią non stop. Mamy nadzieję, że taki stan potrwa jak najdłużej - mówi Jolanta Kudrycka, właścicielka lokalu.

Już od godziny 13 do centrum miasta zaczęły się schodzić tłumy. Mimo zapowiadanych deszczów, pogoda dzisiaj dopisała Lokale, które sobotniego popołudnia cieszyły się największą popularnością to m.in. "Szklanki i talerze", "Jaga Pizza", "Savona" czy "Król Kebab". Miłośnicy kuchni europejskiej wypełnili ogródek w "Ratuszowym".

- Widoki są naprawdę niesamowite. Polecam każdemu - zwierza się pani Joanna.

- Jeszcze nie korzystałam z tej atrakcji, może później kiedy kolejka się zmniejszy - mówi pani Justyna.

Zarówno restauratorzy, jak i klienci zgadzają się co do jednego, dzisiejszy dzień daje nadzieję powrotu do normalności. Kolejny krok w stronę odmrożenia branży gastronomicznej nastąpi 29 maja, kiedy to wreszcie będzie można zjeść posiłek w środku lokalu.