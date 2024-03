Radni przesądzili o losie 28 żywotników z parku Planty. Społecznicy chcieli, by były pomnikami przyrody. Rada miasta miała inne zdanie

Aleja żywotników ewenementem na skalę nie tylko Polski

Urzędnicy: walczymy o historyczny rys Plant

- Planty to moje podwórko - mówił. Zaapelował do radnych, by nie uznawać tui za pomniki przyrody.

Po weryfikacji podpisów ubyło

Radny Henryk Dębowski zaapelował do prezydenta o deklarację, że jeśli rada nie podejmie uchwały o pomnikach przyrody, to tuje zostaną zachowane.

Prezydent: Nikt nie dopomina się drzew na placu św. Piotra

- Nikt nie dopomina się, by zadrzewiać plac św. Piotra w Watykanie - mówił prezydent.

Zaapelował do radnych, by wybrali większe dobro, by zostawić je potomnym, by mogli z parku jeszcze korzystać

- A żywotnik powoli się kończy. Tak to już jest, że nawet z najpiękniejszymi rzeczami trzeba się pożegnać. I ten czas chyba nadszedł - dodał prezydent.

Ostatecznie za uznaniem żywotników za pomniki przyrody było troje radnych (Katarzyna Bagan-Kurluta, Maciej Biernacki, Tomasz Kalinowski), dwunastu było przeciw, jedenastu się wstrzymało, a dwóch nie wzięło udziału w głosowaniu.