Kandydaci Lewicy apelują, by nie wycinać stuletnich żywotników w Parku Planty

- Tuje, które posadzono 100 lat temu stały się zakładnikami polityki miasta. Tak naprawdę to zabytki przyrody, choć formalnie nie zostały tak zakwalifikowane. A to jeden z niewielu zabytków w naszym mieście, więc pozbywanie się ich to jest, ze strony miasta i nas obywateli, bardzo wielkie niechlujstwo. Nie zostawimy po sobie dla następnych pokoleń niczego – mówił kandydat Lewicy na prezydenta Białegostoku Andrzej Aleksiejczuk.

Przypomniał też ostatnią sesję rady miasta, która pokazała jakie są intencje radnych wybranych pięć lat temu przez mieszkańców.

- Wtedy oni opowiadali (jak my teraz), że będą dbali o nasze miasto, a sesja pokazała, że tylko trzech radnych chciało uznać tuje w Alei Zakochanych na Plantach jako pomników przyrody. Pozostali albo wstrzymali się od głosu, albo byli przeciw. To świadczy o tym, że te tuje prawdopodobnie zostaną zniszczone. Nasza konferencja jest krzykiem rozpaczy. Chcemy przypomnieć mieszkańcom na kogo głosowali – podkreślił kandydat Lewicy na prezydenta i dodał: - Jeśli ci ludzie nie są w stanie zadbać o przyrodę, to nie zadbają i o nas.