"Zamiast kwiatów, postulaty". Kandydatki Lewicy do rady miasta zaprezentowały swoje postulaty

Chcemy zwrócić uwagę na to, co kiedy być może wydawało być się pomysłem dziwnym, mianowicie dostęp do środków higieny osobistej dla kobiet. Obecnie samorządy w Polsce wspierają dostęp do środków higieny osobistej w miejscach publicznych, a także szkołach i uczelniach - mówiła kandydatka Lewicy.