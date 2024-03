Kandydatki KKW Trzecia Droga do Rady Powiatu Białostockiego mówiły o swoich planach po zdobyciu mandatu

Beata Ptaszyńska (okręg 3) z zawodu jest nauczycielką. Jako pracownik oświaty, w radzie powiatu chciałaby się skoncentrować na młodzieży i jej potrzebach. Mówiła o wprowadzeniu programów wsparcia psychologicznego oraz rozwijających talenty, przedsiębiorczość i kompetencje miękkie.

- Zależy mi na tym, aby powstała Młodzieżowa Rada Powiatu, by młodzi ludzie mieli wpływ na to, co się dzieje w powiecie. To ważna inicjatywa, także z uwagi na zbudowanie świadomości obywatelskiej - uważa Beata Ptaszyńska.