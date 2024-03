Adrian Zandberg w Białymstoku o wyborach, prawach kobiet, marszałku Hołowni i bezpieczeństwie

By wesprzeć kandydatów do sejmiku, rady miasta oraz na urząd prezydenta miasta przyjechał do Białegostoku Adrian Zandberg, współprzewodniczący partii Razem oraz poseł Nowej Lewicy. Przy okazji konferencji prasowej poruszył również tematy związane nie tylko z polityką regionalną, ale i ogólnopolską. Mówił o prawach kobiet, decyzjach marszałka Szymona Hołowni oraz wydatkach na uzbrojenie.

Przyjechałem tu, by wesprzeć moich przyjaciół i zachęć do głosowania na prospołeczną, wolnościową, przyszłościową listę - mówił Adrian Zandberg o białostockich list KWW Lewicy.

Adrian Zandberg w Białymstoku

Podczas konferencji głos zabierali również kandydatki i kandydaci KWW Lewica w wyborach do rady miasta, sejmiku oraz na urząd prezydenta Białegostoku. Mówili m.in. o konieczności poprawy komunikacji miejskiej, praw pracowniczych, dostępu do kultury oraz podwyższenia płac. - Nie boimy się trudnych tematów, nie boimy się praw kobiet - przekonywał Paweł Krutul, wicewojewoda, a zarazem kandydat na radnego sejmiku województwa. Z kolei Andrzej Aleksiejczuk, kandydat na prezydenta Białegostoku, mówił o konieczności zmian w organizacji szkolnictwa, o konieczności podwyższenia płac, tanich mieszkaniach oraz o otworzeniu miasta dla emerytów. - To, że mamy w Białymstoku niskie płace, powoduje, że młodzi stąd uciekają - mówił.

- Lewica to są porządne usługi publiczne, to samorząd, który buduje mieszkania i dba o sytuację mieszkaniową młodego pokolenia, to samorząd, który inwestuje w przyszłość, w to, by płace były wyższe. Jestem przekonany, że Białystok zasługuje na więcej niż ekipa prezydenta Truskolaskiego. Białystok zasługuje na prospołeczną politykę. Na politykę, która szanuje prawa kobiet, która jest ambitna - mówił z kolei Adrian Zandberg.

Zandberg o prawach kobiet

Później był pytany przez dziennikarzy o kwestie ogólnopolskie: prawa kobiet czy produkcję dla wojska oraz o to, czy również w samorządach toczy się walka o władzę bez PiS-u: - Suwerenna Polska z Mateuszem Morawieckim w jednej formacji długo się nie zmieszczą - mówił. - To już nie będą wybory o PiS-ie, to będą wybory o tym, w jaką stronę pójdą nasze samorządy: czy to będą samorządy, które budują mieszkania, czy to będą samorządy, które oddają władzę deweloperom, czy będą to samorządy, które rozbudowują transport publiczny, czy samorządy, które ten transport zwijają - dodał Zandberg.

A mówiąc o kolalicji rządzącej, odniósł się do praw kobiet: - Jeżeli marszałek Hołownia sądził, że przez to, że będzie odkładać w czasie debatę w Sejmie spowoduje, że temat prawa do aborcji przestanie być ważnym tematem w debacie publicznej, to właśnie w ostatnich tygodniach chyba zobaczył jak bardzo się mylił - ocenił lider Razem. - Pan marszałek powiedział: nie rozmawiajmy o aborcji, niech to nie będzie temat wyborów samorządowych, nie rozmawiajmy o prawach kobiet. A efekt jest taki, że temat praw kobiet stał się kluczowym tematem w tej kampanii samorządowej.

Zandberg o bezpieczeństwie

Na konferencji poruszono również temat bezpieczeństwa w kontekście wojny w Ukrainie. Uważam, że w sytuacji, w której na Polskę z oczywistych przyczyn spada duża odpowiedzialność, jeśli chodzi o bezpieczeństwo nie tylko nasze, ale całego kontynentu, to byłoby na miejscu, żeby i udział naszego przemysłu był większy, ale patrzyłbym na to wszystko w dłuższej perspektywie, nie tylko tej decyzji, która zapadła w tym momencie, ale tego też, żebyśmy zadbali o to, żeby nasz przemysł w tej przestrzeni był konkurencyjny i zdolny do tego, żeby szybko skalować swoje możliwości produkcyjne, to jest też dość ważne - mówił Adrian Zandberg. I dodał: Polska, na którą spada odpowiedzialność za bezpieczeństwo całej Europy, powinna otrzymać większe wsparcie unijne

Wideo Szymon Hołownia w Poznaniu