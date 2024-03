Kandydaci PiS do władz Białegostoku przestawili swój program dla osiedla Dziesięciny i Antoniuk Izabela Krzewska

Konferencja kandydatów do Rady Miasta Białystok oraz pretendenta do fotela prezydenta miasta z KW PiS odbyła się na osiedlowym ryneczku przy ul. Gajowej. Izabela Krzewska/ Polska Press Zobacz galerię (7 zdjęć)

Przywrócenie komisariatu policji na os. Antoniuk, a na Dziesięcinach modernizacja ryneczku przy ul. Gajowej, budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Jarzębinowej, zwiększenie liczby miejsc parkingowych, remont boisk i poprawa dostępności do infrastruktury sportowej - to tylko klika z propozycji kandydatów do białostockiej rady miasta startujących z listy KW Prawa i Sprawiedliwości.