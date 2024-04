Kandydaci na samorządowców zapewniają, że będą ochoczo współpracowali z pozarządówkami. Są szczegóły

- Bardzo nam zależało, aby w tej kampanii wybrzmiał głos organizacji pozarządowych, bo jest ich w Białymstoku około 1 400. To oznacza, że statystycznie każdy białostoczanin jakąś styczność z organizacją społeczną miał. Bardzo ważne jest więc, by o organizacjach pozarządowych pamiętali i zwracali uwagę na ich rolę zarówno lokalni radni, jak i prezydent – mówiła wiceprezes Fundacji SocLab Katarzyna Sztop-Rutkowska.

Z kolei komitet Trzeciej Drogi PSL-PL2050 (popiera T. Truskolaskiego) deklaruje: długoletnie umowy na realizację usług pomocy społecznej na rzecz osób bezdomnych, tworzenie na osiedlach centrów aktywności społecznej (do spotkań mieszkańców i organizacji pozarządowych, zniesienie finansowych wkładów własnych w konkursach na zadania polityki społecznej, wreszcie doprowadzenie do tego, aby w budżecie obywatelskim szkoły miały swoją pulę pieniędzy, a organizacje pozarządowe i mieszkańcy swoją.

- Te wszystkie obietnice są dla nas ważne i będziemy o nich pamiętać podczas głosowania 7 kwietnia, ale będziemy o nich pamiętali również po wyborach. Będziemy dopytywali o ich realizację i będziemy pamiętali o tym, jak współpraca samorządu i organizacji pozarządowych wyglądała – zapewnił Rafał Średziński.

- To prawda, że w kampanii można wiele obiecać, ale to co jest na piśmie traktujemy bardzo poważnie i będziemy to weryfikowali. Dodam, że w przypadku Tadeusza Truskolaskiego (który sprawuje władzę w mieście) otrzymaliśmy też dużo informacji o tym, co już zostało zrobione – zauważyła Katarzyna Sztop-Rutkowska.