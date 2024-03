Anna Maria Dobrowolska-Cylwik kandydatka do Rady Miasta Białystok bez tajemnic. Jej hobby to turystyka i koncerty rockowe i klasyczne

Wykształcenie

Wykształcenie wyższe pedagogiczne (podyplomowe: menadżer kultury, administracja, zarządzanie organizacjami pozarządowymi, zarządzenie oświatą, marketing internetowy)

Komitet wyborczy

Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska

Praca

Pełnomocnik Prezydenta Miasta Białegostoku ds. Równego Traktowania, koordynatorka Miejskiej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych, inicjatorka opracowania Polityki Senioralnej w Mieście (obecnie mamy ponad 73 tys. seniorów w Białymstoku). Jedna z inicjatorek zorganizowania pierwszej w historii Rady Kobiet przy Prezydencie Białegostoku i wnioskodawczyni Deklaracji aspiracji dążenia Białegostoku w kierunku Miast Praw Człowieka.

Hobby

Turystyka (w szczególności trekking, wycieczki rowerowe, spływy kajakowe) po Podlasiu, koncerty rockowe i muzyki klasycznej, spędzanie czasu z przyjaciółmi i kotem Lalą. Biegam, pływam, jeżdżę na nartach, nie umiem tańczyć i gotować. Kultywuję zdrowy styl życia.

Samochód

Nie mam, lubię chodzić pieszo, wówczas widzę co warto zmienić w mieście.

Inne

Doświadczona w pracy w samorządzie terytorialnym, animatorka kultury, społeczniczka. Działaczka na rzecz budowy społeczeństwa obywatelskiego i rozwijania idei państwa neutralnego światopoglądowo.

Ciekawostki

Śpiewałam w Chórze Akademickim przez 13 lat tam poznałam męża, byłam zastępcą burmistrza Michałowa (odpowiedzialna byłam m.in.: za organizację Święta Grzyba, Regat o Puchar Żubra nad Zalewem Siemianówka, przygotowania koncepcji działalności Centrum Produktu Lokalnego w Sokolu, jeden z unikalnych projektów realizowany z lokalnym ośrodkiem kultury: http://www.tipi.pl/books/nw.htm), przeniosłam się do rodzinnego Miasta by współtworzyć swoją małą Ojczyznę, współorganizowałam ze społecznikami święto ulicy Warszawskiej, obecnie zaangażowana jestem w akcję #głosujęnakobiety, społecznie przyjęłam funkcję Pełnomocnika Wojewody Podlaskiego do spraw budowy społeczeństwa obywatelskiego, uważam, że moje zasady i zaufanie publiczne są moim największym kapitałem, byłam 3 razy w Gruzji – wrócę.