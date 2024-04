Do końca kwietnia trwa obecna kadencja samorządu. Nowa Rada Miasta Białystok zbierze się 1 maja. W Pałacu Branickich

1 maja to ustawowo dzień wolny, bo tego dnia wypada Święto Pracy. Zarazem też 20 lat od akcesji Polski do Wspólnoty Europejskiej.

Seniorem rady kobieta. To ona otworzy pierwszą sesję

Formalnie kadencja samorządu 2018-2024 trwa do 30 kwietnia . W niektórych jeszcze do tego czasu odbędą się sesje w starym składzie, ale nie w Białymstoku. Jak mówi przewodniczący rady Łukasz Prokorym nic takiego nie jest planowane (zresztą radni pożegnali się ze sobą na sesji 4 kwietnia). Formalnie termin pierwszej sesji wyznacza komisarz wyborczy.

On sam żegna się z radą miasta, w której zasiadał pierwszą kadencję i od razu w fotelu jej przewodniczącego. 7 kwietnia uzyskał mandat radnego wojewódzkiego z okręgu Białystok. Przymierzany był do funkcji marszałka, ale jego macierzyste ugrupowanie ani samodzielnie, ani w koalicji sił 15 października nie ma na razie widoków na przejęcie władzy w sejmiku.

Radą miasta Białystok pokieruje na stałe kobieta?

Kto może zastąpić go w roli przewodniczącego rady miasta? Na razie nie zapadły żadne polityczne ustalenia i rekomendacje, co do osoby, która miałaby pokierować pracami rady. W czwartek wieczorem o możliwych kandydatach będą dyskutować lokalne struktury władz PO. To trzon Koalicji Obywatelskiej, która zdobyła 14 mandatów w radzie miasta i de facto będzie głównym współdecydującym o układzie funkcji w radzie miasta (PiS ma 12 radnych, Polska 2050 - dwóch)