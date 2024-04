Krajobraz po wyborach samorządowych. Większa reprezentacja kobiet w Radzie Miasta Białystok. Są nowe twarze i doświadczone radne

4 kwietnia 2024 na sesji Rady Miasta Białystok w Pałacu Branickich spotkali się po raz ostatni radni kadencji 2018-2024. Wśród nich dziesięć kobiet. O dwie więcej niż na pierwszej, inauguracyjnej sesji 17 listopada 2018. W czasie kadencji radnymi zostały Katarzyna Ancipiuk (PiS) i Elżbieta Kadłubowska (PO).

Pierwsza przejęła w 2019 mandat po Mariuszu Gromce, który został senatorem, druga w 2022 roku po Marcinie Moskwie (został prezesem KPKM). Obie też postanowiły się, podobnie jak siedem pozostałych pań, ubiegać się o reelekcję 7 kwietnia 2024 roku. Jedynie Ksenia Juchimowicz, wybrana w 2018 roku listy KO i rekomendacji Forum Mniejszości Podlasia, nie zdecydowała się na ponowny start.

Z dziewięciu startujących radnych ponowny mandat uzyskało osiem pań. Ten jeden "przegrany" nie do końca był stracony, bo w tym samym okręgu przejęła go inna kandydatka i to z tej samej listy. Z kolei ten zwolniony przez absencję Kseni Juchimowicz także zdobyła kobieta startująca z tego samego okręgu, tej samej listy i z tego samego miejsca.