Wybory samorządowe 2024. Frekwencja w Podlaskiem bez większych zmian

Jak wynika z danych Państwowej Komisji Wyborczej w wyborach do sejmiku województwa podlaskiego frekwencja wyniosła 51,65%. Najwyższą odnotowano w powiecie wysokomazowieckim. Tu komisje wyborcze odwiedziło 58,66 uprawnionych do głosowania. Niewiele gorzej wypadły powiaty kolneński (55,53%) oraz suwalski (54,66%).

Na drugim biegunie znalazło się z kolei miasto Suwałki. Tu do urn poszło zaledwie 42,23% osób. W głosowaniu wzięło udział 45,88 % łomżan. Pułapu 50% nie przekroczyły powiaty augustowski (47,53%) i moniecki (49,53%). Jeśli chodzi o Białystok w wyborach sejmikowych frekwencja wyniosła 50.34%.

W wyborach do rad gmin było podobnie. Demokracją najmniej zainteresowani okazali się być mieszkańcy Suwałk – radnych wybierało niespełna 42,5% mieszkańców. Niewiele lepiej jest w gminie Mońki – to 43%. W Czarnej Białostockiej to około 45%, w Łomży to niecałe 46% głosów. W Zambrowie 47,5% zaś w Białymstoku – 50,35%