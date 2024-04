KWW Spoza Sitwy: W Białymstoku jest stanowczo za mało schronów

Jak powiedział kandydat Spoza Sitwy na radnego okręgu nr 5 Andrzej Giełażyn, ponieważ prawie pracował 30 lat w Straży Granicznej oraz w zarządzaniu kryzysowym na bezpieczeństwie się zna.

- Schrony dla mieszkańców są zlokalizowane głównie w centrum Białegostoku. Władze miasta, które nimi zarządzają, przy każdej próbie pytania o ich dokładną lokalizację zasłaniają się tajemnicą i środkami bezpieczeństwa. Co kieruje taką polityką. Przecież mieszkańcy muszą to wiedzieć, bo schrony są dla nich – mówił kandydat Spoza Sitwy do Rady Miasta Białystok.

