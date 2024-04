Kandydaci KWW Spoza Sitwy: białostocka komunikacja miejska powinna być dużo tańsza

Zdaniem lidera KWW Spoza Sitwy niepotrzebne wydatki generują spółki KPKM, KPK, KZK. Podaje, że w ub. roku na wynagrodzenia zarządu KPKM wydano 286 tys. zł.

- Po co utrzymywać trzy miejskie spółki, a co za tym idzie trzy zarządy, trzy bazy? Trzeba te spółki połączyć w jedną i dopuścić do równego udziału w rynku komunikacyjnym prywatnych, białostockich (czy podlaskich) przedsiębiorców, którzy z przyjemnością obsługiwaliby nie tylko linie regionalne, ale również miejskie - uważa Jarosław Galej.