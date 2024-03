Kandydaci Lewicy chcą, by komunikacja miejska w Białymstoku była bardziej przyjazna dla mieszkańców

- Główne hasło naszej kampanii to: Oddamy Białystok mieszkańcom, a w tym przypadku trzeba powiedzieć, że oddamy komunikacje miejską mieszkańcom. Chcemy przywrócić miastu funkcje społeczną, bo dzisiaj jest ona (wobec mieszkańców) biznesowa, szczególnie w zakresie komunikacji – oznajmił kandydat Lewicy na prezydenta Białegostoku Andrzej Aleksiejczuk.

Zarzucił także miastu, że nie próbuje zsynchronizować połączeń autobusowych z kolejowymi: - Co prawda nie jest to w jego wyłącznych kompetencjach, ale Miasto Białystok powinno dbać o mieszkańców. Natomiast w przypadku połączeń z miejscowościami ościennymi sytuacja jest tragiczna, bo emeryci, uczniowie czy studenci mają problem z dotarciem do miasta. Dlatego rada i sejmik powinny w tym temacie współpracować – stwierdził Aleksiejczuk.

