Kandydaci Lewicy do samorządu: Białystok przestał być metropolią i nie ma przemysłu

- Białystok przestał być metropolią i siłą napędową regionu, bo jest pozbawiony przemysłu. Jesteśmy tylko miastem zurbanizowanym, w którym panuje całkowita betonoza. A rozwój przemysłu to najważniejszy punkt, który zachęci ludzi młodych, by tu zostali. Musimy walczyć o to, by strefa ekonomiczna ciągle się rozwijała, a niestety rozwija się tylko budownictwo mieszkań – mówił kandydat Lewicy na prezydenta Białegostoku Andrzej Aleksiejczuk.

Budownictwo, jako takie, jest ważne, ale istotne jest przede wszystkim budownictwo mieszkań dla ludzi młodych, którzy zaczynają start w dorosłe życie. Kandydat mówił też, że trzeba ściągnąć do Białegostoku duże korporacje, które uruchomią jakąkolwiek produkcję, ale pod warunkiem, że będą miały lepsze warunki do transportu, a jest nim lotnisko, które nie mamy.

- Prezydent mówi, że pojawią się u nas jakieś porty lotnicze, ale my nie mamy bazy, czyli rzeczywistego lotniska. A ono musi w Podlaskiem powstać, niekoniecznie w naszym mieście. Do tego potrzebni są inwestorzy, bo miasta nie stać na prowadzenie samego lotniska – tłumaczył Andrzej Aleksiejczuk.