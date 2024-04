Wybory samorządowe 2024. Wojciech Jastrzębski. Kandydat na burmistrza Choroszczy, bez tajemnic

Wojciech Jastrzębski, kandydat na burmistrza Choroszczy, bez tajemnic

Od wielu lat jestem aktywnym członkiem lokalnej społeczności. Znam nasze problemy i wyzwania widzę też nasz potencjał. Chcę działać na rzecz nas Wszystkich, aby nasza gmina była jeszcze lepszym miejscem do życia.

Obiecuję Wam, że jako burmistrz będę opierał się na otwartej komunikacji z mieszkańcami. Będę słuchać Waszych opinii, uwag i pomysłów, ponieważ Wasz głos jest ważny. Razem możemy osiągnąć więcej!

Razem możemy zbudować lepszą przyszłość dla nas wszystkich. Proszę o zaufanie i wsparcie nie tylko dla mnie, ale także dla kandydatek i kandydatów do Rady Miejskiej w Choroszczy z ramienia komitetu wyborczego wyborców Wojciech Jastrzębski "Choroszcz Nasz Dom".

Gmina Choroszcz nie jest rezydencją, powinna być DOMEM! Miejscem przyjaznym dla wszystkich, miejscem gdzie każdy będzie czuł się jak u siebie, gdzie będzie się czuł bezpieczny, szanowany i wysłuchany. Miejscem, które współtworzy i ma na nie wpływ.

Wszystkich mieszkańców gminy Choroszcz zapraszam do udziału w wyborach samorządowych, które odbędą się 7 kwietnia. To ważna okazja, aby wyrazić swoją opinię na temat tego, jak chcecie aby Wasza gmina była zarządzana. Zagłosujcie zgodnie ze swoim sumieniem i swoimi przekonaniami.