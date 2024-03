Wybory samorządowe 2024. Lewica przedstawiła program wyborczy z obszarów pracy, polityki społecznej i rodzinnej

Kandydat Lewicy na prezydenta Białegostoku poruszył problem spadającej relacji średniej płacy w sektorze przedsiębiorstw w Białymstoku w stosunku do średniej wojewódzkiej.

Uważam, że jest to bardzo poważny problem i to jest już drugi rok z rzędu, kiedy tak się dzieje. Obecnie to już jest minus 300 złotych. To są dużo pieniądze, jeśli patrzy się na to jako na średnią płacę. To jest wynik patologii rynku pracy, gdzie układy zbiorowe w naszym kraju są na jednym z ostatnich miejsc w Unii Europejskiej - kandydat Andrzej Aleksiejczuk.