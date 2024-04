Radny pytał prezydenta o możliwość ograniczenia sprzedaży alkoholu. W sklepie nocnym. Urzędnicy twierdzą, że nie ma

Radny o nocnej sprzedaży alkoholu na osiedlu Przyjaźń w Białymstoku

Nie będzie prohibicji na osiedlu Przyjaźń

Swoją interpelację złożył dwa tygodnie przed wyborami, w którym ponownie ubiegał się o reelekcję. Z tego samego okręgu, w którym znajduje się sklep nocny. 7 kwietnia Jarosławowi Grodzkiemu po raz kolejny udało się odnowić mandat. Nazajutrz po głosowaniu otrzymał odpowiedź na interpelację. Z upoważnienia prezydenta (startował na radnego w tym samy okręgu z tej samej listy co radny) podpisał się pod nią sekretarz miasta Krzysztof Karpieszuk.

Przypomniał w niej, że rada gminy zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi może ustalić, w drodze uchwały ograniczenia w godzinach nocnej sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży. Między godziną 22 a 6. Jednak na terenie miasta Białegostoku takie prawo miejscowe nie zostało wprowadzone. Poza tym taka uchwała nie może mieć charakteru indywidualnego, gdyż jest to akt prawa miejscowego o zakresie obowiązywania ograniczonym do obszaru działania organów, które go ustanowiły.