Spór o plakat w gminie Supraśl. Stoi w Zaściankach przy drodze z Bobrownik. Informuje o przyszłej inwestycji w Grabówce

Przypomina, że ta inwestycja pokazana na plakacie jest rozwinięciem pomysłu mieszkańców Grabówki z 2017 roku wpisania do gminnego programu rewitalizacji gminy potrzeby utworzenia takiego miejsca. Do burmistrza Dobrowolskiego maja dwa główne zarzuty.

- Że w 2017 roku nie wystąpił o środki zewnętrze na powstanie takiego miejsca. Gdyby to zrobił, to taki obiekt moglibyśmy mieć już od trzech lat - mówi Radosław Sakowski. - Po drugie: przedstawianie dzisiaj koncepcji projektowej, która ma się nijak do planu zagospodarowania, a którego zmiana będzie trwała do 3 lat, jest po prostu nie w porządku wobec mieszkańców. Mamie ich kolorowymi obrazkami, co tu powstanie niemal zaraz, jest nie na miejscu.

Plan zagospodarowania musi zostać zmieniony, bo budowa Centrum jest możliwa jedynie na 14 proc. powierzchni zakupionej działki, Jednym z powodów takich ograniczeń są plany budowy dublerów Szosy Baranowickiej,