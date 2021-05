Białystok. Miasto nie odebrało koncesji na alkohol lokalom, które działały mimo lockdownu. O to wnioskowała policja

To konsekwencje akcji #otwieraMY. Mimo zakazu rządu, część przedsiębiorców z tonącej w długach branży gastronomicznej i rozrywkowej jeszcze w karnawale otworzyła swoje podwoje dla klientów - nie tylko serwując dania na wynos. W Białymstoku były to kawiarnie, pizzeria, bary, puby, dyskoteki. Niektórzy zapraszali do odwiedzin wprost, niektórzy robili to w internecie pod szyldem szkoleń bhp z picia alkoholu, czy na zlot fanów morsowania. Na spotkanie partii Strajk Przedsiębiorców 29 stycznia na dyskotece SkyClub przy ul. Sienkiewicza przyszły tłumy spragnionych zabawy ludzie. Prócz nich sanepid i policja.

