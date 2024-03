Wybory 2024. Do Rady Miasta Białegostoku startuje 22 obecnych radnych. Już wiadomo, że ktoś z nich przegra bój o mandat

Kandydaci na prezydenta są też liderami list wyborczych w poszczególnych okręgach (Andrzej Aleksiejczuk w 1, Henryk Dębowski w 2, Jarosław Galej w 2, Rafał Greś w 5, Tadeusz Truskolaski w 5). Czy będą lokomotywami wyborczymi okaże się nazajutrz po wyborach. Już teraz jednak wiadomo, że skład rady zmieni się w stosunku do tego, który 4 kwietnia 2024 roku zbierze się w Pałacu Branickich na ostatniej sesji tej kadencji.

W 2018 roku radnymi zostało 16 kandydatów KO (w tym pięcioro z Forum Mniejszości Podlasia) i 12 PiS. Pierwsze przetasowanie personalne nastąpiło już na początku 2019 roku, gdy Adam Musiuk (KO-FMP) został zastępcą prezydenta. Kolejne dziewięć miesięcy później, gdy mandat radnego na senatorski zamienił Mariusz Gromko z (PiS). Następna roszada miała miejsce na początku 2022 roku, gdy Marcin Moskwa został szefem spółki KPKM. Wszystkich radnych zastąpili kolejni z listy w danym okręgu z największą liczbą głosów.

Jeśli chodzi przetasowania szyldów partyjnych, to pierwsze miało miejsce już w 2019 roku, gdy klub KO opuścił Maciej Biernacki. Niespełna dwa lata później jego krokiem podążył Tomasz Kalinowski (opuścił też Forum Mniejszości Podlasia). Obaj stali się przyczółkiem Polski 2050. Przy czym Maciej Biernacki rozstał się z nią jeszcze przed wyborami parlamentarnymi 15 października 2024 roku.

Mniejszościowe przetasowanie w klubie większościowym

Przetasowanie w ramach klubu KO nastąpiło też w 2022 roku i było pokłosiem pomysłu forsowanego przez miasto połączenia przedszkola z nauką języka białoruskiego z podstawówką przy Częstochowskiej. Popierała go ówczesna trójka radnych Forum Mniejszości Podlasia, ale bez rekomendacji macierzystego środowiska. Spór o fuzję zakończył się wywieszeniem przez miasto białej flagi, a radni FMP musieli przejść pod skrzydła Komitetu Tadeusza Truskolaskiego.

Dziś próżno ich szukać w jego barwach na listach KO. Stefan Nikicuk i Ksenia Juchimowicz w ogóle nie startują, choć początkowo radna była afiliowana jako jedna z jedynek FMP. Z kolei Joanna Misiuk zasiliła szeregi Polski 2050 i w tych barwach stara się o reelekcję z miejsca drugiego w okręgu nr 4. Jedynką w nim jest Tomasz Kalinowski, z którym zdobyła mandat z rekomendacji FMP w 2018 startując z oddzielnego okręgu.

O mandat nie powalczy też Maciej Biernacki, który zasiadał w radzie miasta od 2006 roku. Powód: bierze rozbrat z samorządem. Po stronie PiS do wyścigu nie stanęli Zbigniew Kalinowski i Konrad Zieleniecki. Z kolei przewodniczący rady miasta Łukasz Prokorym zmienia szczebel samorządowy i jest jedynką KO w wyborach do sejmiku z Białegostoku.

Swoją drogą w tym okręgu dojdzie chyba do najbardziej spektakularnego pojedynku tegorocznych wyborów samorządowych. Bój stoczą Sławomir Nazaruk i Marek Masalski. Przez lata zasiadali jako przedstawiciele FMP w białostockiej radzie miasta, obaj mają za sobą też oddzielne kadencje w sejmiku. Dziś stoją po przeciwnej stronie barykady, choć lata temu wydawała się to nie do pomyślenia. Powalczą o ten sam elektorat. Sławomir Nazaruk jako trójka z listy PiS, a Marek Masalski jako czwórka z listy KO.

Młode wilki kontra stare wygi

Wracając do białostockiej rady, to odnowienie jej składu nastąpi nie tylko przez absencję niektórych z obecnych radnych. Także przez arytmetykę wyborczą. W okręgu wyborczym nr 2 z listy KO startuje czworo obecnych radnych, a z listy PiS troje. Już wiadomo, że ktoś z tego grona wypadnie, bo mandatów do wzięcia jest sześć. A chrapkę na nie mają też inne komitety.

Wolni o tego arytmetycznego dylematu są radni-kandydaci z 5-mandatowego okręgu nr 3, gdzie o reelekcję ubiega się tylko dwoje radnych. Co nie oznacza, że w ogóle mogą być – podobnie jak pozostali radni – pewni swego. W końcu nie po to młode wilki startują, by dawać fory starym wygą. W 2018 roku skład radny miasta odnowił się w 43 proc. Jak będzie tym razem?

