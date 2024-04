Kandydaci do sejmiku Trzeciej Drogi podsumowali kampanię wyborczą. Podkreślali, że są gwarantem rozwoju woj. podlaskiego Jakub Wróblewski

Kandydaci do Sejmiku z okręgów 2,3,4 zachęcali do głosowania na Trzecią Drogę. Jakub Wróblewski

W czwartek 4 kwietnia kandydaci do Sejmiku Trzeciej Drogi podsumowali mijającą kampanię wyborczą. Zachęcali do oddania głosu na kandydatów Trzeciej Drogi. -Jesteśmy gwarancją tego, że województwo podlaskie będzie się rozwijało - podkreśliła Agnieszka Zawistowska liderka listy Trzeciej Drogi w wyborach do Sejmiku w okręgu nr 4.