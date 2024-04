Wybory samorządowe 2024. Forum Mniejszości Podlasia zaprezentowało swoich kandydatów. Do rady miasta Białystok, powiatu i sejmiku

Do samorządu wojewódzkiego kandyduje z okręgu Białystok Marek Masalski, a do powiatowego z okręgu obejmujące gminy Juchnowiec Kościelny, Suraż i Zabłudów - Łukasz Birycki. Z kolei o mandat w białostockiej radzie miasta walczą:

- Białystok naszym wspólnym domem. To motto kandydatów do rady miasta - mówił podczas konferencji prasowej we wtorek 2 kwietnia Jarosława Werdoni, przewodniczący Forum Mniejszości Podlasia.