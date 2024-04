Wybory samorządowe 2024. PiS na drodze do ponownej większości w sejmiku województwa podlaskiego. Ale jest skazany na wsparcie Konfederacji

Piętnastu radnych sejmiku z PiS, czternastu KO i Trzeciej Drogi

Z tego okręgu mandaty uzyskali Mariusz Gromko, Łukasz Siekierko, Marek Malinowski, Robert Jabłoński. Z okręgu 2 do sejmiku się dostali: Paweł Wnukowski, Wiesława Burnos, Leszek Dec, Rafał Supiński. Jeśli chodzi o okręg 3, to w sejmiku zasiądą: Marek Olbryś, Adam Sekściński, Bernadetta Krynicka i Wanda Mieczkowska. Pozostałe trzy mandaty PiS zdobył w okręgu Białystok. Poza marszałkiem Arturem Kosicki radnymi zostali Bogusław Dębski i Tomasz Madras.

Na drugim miejscu pod względem liczby otrzymanych głosów uplasowała się Koalicja Obywatelska. Poparło ją 101 717 wyborców, co stanowi 22,75 proc. Jeśli chodzi o mandaty to ugrupowaniu dowodzonemu przez posła Krzysztofa Truskolaskiego przypadło:

Historia lubi się powtarzać. Ze Stanisławem Derehajło w roli głównej

Ostatni (30) sejmikowy mandat przypadnie Stanisławowi Derehajle, który był liderem Konfederacji i Bezpartyjnych Samorządowców w okręgu nr 4. W całym regionie listę poparło 44503 wyborców, co stanowi niecałe 10 proc. Głosujących. I to teraz Stanisław Derehajło będzie przysłowiowym języczkiem u wagi. Arytmetycznie i formalnie.

Przypomnijmy, że w 2018 roku PiS zdobył 16 mandatów, a opozycja spod szyldu KO i PSL - w sumie 14 (choć pod koniec kadencji klub PiS liczył 12 radnych, a władzę utrzymywał w głosowaniach dzięki 5 niezależnym) Zarząd województwa utworzyli: marszałek Artur Kosicki, wicemarszałkowie Marek Olbryś i Stanisław Derehajło, członkowie zarządu Wiesława Burnos i Marek Malinowski. Teraz wszyscy odnowili swoje mandaty (podobnie jak siedemnastu kolejnych ze wszystkich ugrupowań, ośmiu jest nowicjuszy).

W międzyczasie drogi PiS i Stanisława Derehajły się rozeszły, bo był wybrany do sejmiku jako reprezentant Porozumienia Jarosława Gawina. Po tym jak został on usunięty z koalicji rządowej Zjednoczonej Prawicy, sejmik odwołał Stanisława Derehajłę z funkcji wicemarszałka. Związał się on później z Konfederacją i pod jej szyldem startował w ostatnich wyborach parlamentarnych. Teraz zdobywając dla niej mandat, stał się głównym rozgrywającym układu sejmikowego. Bez jego głosu sejmik, nie będzie mógł wybrać marszałka województwa. Potrzebne jest do tego 16 głosów. Podobnie jak w przypadku innych członków zarządu. Co prawda głosowania są tajne, ale arytmetyka w tym wypadku jest prosta i transparentna.