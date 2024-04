Tadeusz Truskolaski będzie miał czworo zastępców. Kto zostanie wiceprezydentem Białegostoku?

Tadeusz Truskolaski w niedzielę (7 kwietnia) został wybrany na kolejnych pięć lat. W sumie będzie to już jego piąta kadencja – po raz pierwszy zasiadł w fotelu prezydenta w grudniu 2006 roku. Każda kadencja przynosiła zmiany na stanowiskach jego współpracowników. Tak też będzie i tym razem. W tych wyborach poparła go Koalicja Obywatelska, w składzie której w Białymstoku są aż cztery ugrupowania: Platforma Obywatelska, Komitet Truskolaskiego, Forum Mniejszości Podlasia oraz Nowoczesna. Truskolaskiego wsparła też Trzecia Droga.

Wiceprezydent Rudnicki zostaje

Do tej pory Komitet Truskolaskiego reprezentował Rafał Rudnicki. I Rudnicki ma dalej być przy prezydencie. Przypomnijmy, że dołączył do Truskolaskiego przed wyborami w roku 2014. Dla wielu było to zaskoczeniem. Wcześniej, przez całe lata, był działaczem Prawa i Sprawiedliwości, a jako radny stał w opozycji do prezydenta. Po wyborach w roku 2014 został wiceprezydentem. W ostatnich wyborach odpowiadał za kampanię Truskolaskiego.