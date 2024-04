Podlaska Marka 2023: Poznaliśmy 28 nominowanych do tej nagrody

Podlaską Markę już od 20 lat organizuje Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego. Konkurs to dla zwycięzców szansa na szeroką promocję ich produktów, projektów i wydarzeń. Nagroda jest przyznawana w 10-ciu następujących kategoriach: Produkt spożywczy, Produkt użytkowy, Inwestycja, Odkrycie, Wydarzenie, Kultura, Społeczeństwo, Biznes, Projekt 4.0 i Marka bez barier.

- Od dziś, od godz. 12.00, rozpoczynamy głosowanie na Podlaską Markę Konsumentów. Przez siedem dni (do 24.04 do godz. 12.00 – red.) można oddać głos. Jesteśmy ciekawi, jaki będzie wynik. Zachęcam wszystkich mieszkańców do głosowania. Podlaska Marka to marka sama w sobie i bardzo prestiżowe wyróżnienie – mówił podczas prezentacji nominowanych do nagrody marszałek województwa podlaskiego Artur Kosicki.

Jak poinformowała dyrektor Departamentu Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Promocji UMWP Agata Puchalska, w 20. edycji Podlaskiej Marki zarejestrowano 165 kandydatur do nagród w dziesięciu kategoriach. Kapituła konkursu, składająca się m.in. ze specjalistów zajmujących się gospodarką, marketingiem, turystyką wybrała na ostatnim posiedzeniu (15.04) 28 kandydatur - po trzech nominowanych do tytułu w każdej z dziewięciu kategorii rankingu i tylko kategoria Projekt 4.0 ma jednego nominowanego (który w ten sposób już jest laureatem Podlaskiej Marki 2023 – red.).