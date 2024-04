Nadchodzą Rockowania. Podlaski Instytut Kultury czeka na zgłoszenia zespołów

Podlaski Instytut Kultury w Białymstoku po raz kolejny organizuje Rockowania. To największy przegląd amatorskich zespołów rockowych w województwie podlaskim, a zarazem szansa dla wszystkich pasjonatów muzyki rockowej.

Do przeglądu mogą zgłaszać się zespoły, dla których rock, w bardzo szerokim znaczeniu, jest sposobem na wyrażenie siebie, wykrzyczenie, wyśpiewanie swoich emocji, buntu, poglądów. Warunkiem jest brak kontraktu płytowego lub jakiejkolwiek umowy wydawniczej.

- Stawiamy na zespoły amatorskie, które nie podpisały dotychczas żadnego kontraktu – mówi Bartek Moczulski, jeden z koordynatorów Rockowań. – Chcemy dać szansę grupom, które nie miały dotychczas sesji nagraniowej z prawdziwego zdarzenia. Rockowania to szansa na pokazanie się szerszej publiczności i zaprezentowania swoich umiejętności przed profesjonalnym jury.

-To ważne, że zespoły amatorskie dostają swoją szansę – mówi Błażej Bobowik, wolontariusz, który od dwóch lat pracuje podczas Rockowań - Ale równie istotna jest możliwość spotkania, poznania się, pokazania tego, co potrafimy. Poza tym dobrze jest posłuchać profesjonalistów, muzyków, dźwiękowców, dziennikarzy muzycznych, którzy zawsze przekazują cenne wskazówki.

Zespoły, które chcą wziąć udział w Rockowaniach, powinny do 10 maja przesłać nagrania swoich utworów do Podlaskiego Instytutu Kultury. Wielki finał zaplanowano na 19 października w białostockim klubie Gwint. Poprzedzą go koncerty półfinałowe w Bielsku Podlaskim i w Mońkach.