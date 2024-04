Prezydent Białegostoku wydał zarządzenie. Miasto sprzeda parafii działki. Z 80 proc. upustem. Był na nich parking gminny

Są to dwie działki o łącznej powierzchni 0,0696 ha. By zostały sprzedane z upustem wcześniej zielone światło musieli dać radni. Stało się to na lutowej sesji rady miasta. Teraz prezydent wydał zarządzenie o zbyciu nieruchomości. Jej cenę ustalił na kwotę 394 454. I udzielił zarazem bonifikatę (80 proc.) kwocie 315 563,20 zł z przeznaczeniem na cele działalności sakralnej. To oznacza, że parafia nabędzie nieruchomość za 78 890,80 zł.