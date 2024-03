Miasto Białystok najpierw kupiło prywatne działki. Ulokowało na nich parking. Teraz zbywa je parafii na Nowym Mieście. Z 80 proc. upustem. OPRAC.: wal

Kościół pw. Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła przy ul. Pogodnej Wojciech Wojtkeielwicz

Miasto Białystok najpierw kupiło prywatne działki, później przeznaczyło je na parking, a teraz je sprzedaje parafii na Nowym Mieście. Z 80 proc. bonifikatą od ceny zbycia. - Mam wątpliwości, czy to moralnie spójne - zaznacza radny Maciej Biernacki, szef komisji infrastruktury rady miasta. Z kolei wiceprezydent Białegostoku podkreśla, że nie można popełniać błędu prezentyzmu historycznego. - Nie można dzisiejszych odczuć wobec Kościoła przekładać na to, co było blisko 40 lat temu - podkreśla Zbigniew Nikitorowicz.