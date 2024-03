Obrońcy tui na Plantach zebrali podpisy przeciwko ich wycince. Złożyli je w Urzędzie Miejskim w Białymstoku. To inicjatywa uchwałodawcza

Zebraliśmy ich niemal 830. To kilkukrotnie większą liczba niż niż ta z konsultacji społecznych zorganizowanych przez urząd miasta w ramach zapowiedzi inwestycji - podkreślał w poniedziałek, 11 marca, Łukasz Nazarko (Polska 2050) z komitetu obywatelskiego inicjatywy uchwałodawczej.

Zgodnie z prawem minimalna liczba podpisów mieszkańców przy obywatelskim projekcie uchwały to 300. Społecznicy przewyższyli nie tylko ten wymóg.

Chcą, by tuje były pomnikami przyrody. By nie zostały wycięte

Społecznicy: Żywotniki nie są w stanie naturalnego zamierania

- Na pewno nie są w stanie naturalnego zamierania, ponieważ my nie wiemy, kiedy ten stan będzie osiągnięty w Polsce. Tak naprawdę tutaj na Plantach może być taki eksperyment jak długo będą żyły. Czy osiągną żywotniki 400 lat - mówiła Małgorzata Grabowska-Snarska, ze stowarzyszenia Okolica.

Miasto pozbywa się starych tuj z parku Planty. Nie każdemu się to podoba

Tuje na przełomie dwóch kadencji

Zgodnie z prawem miejscowym procedura ta powinna trwać nie dłużej niż 14 dni od momentu złożenia podpisów przez biura rady miasta. Jeśli będzie wszystko w porządku i projekt zostanie przyjęty to powinien być procedowany na najbliższej sesji, ale nie później niż w ciągu trzech miesięcy"

To o tyle jest istotne, że jesteśmy na przełomie dwóch kadencji. 7 kwietnia odbędą się wybory samorządowe. Nawet jeśli projekt nie zdąży być procedowany jeszcze w marszu, to następna szansa, a zarazem ostatnia w tej kadencji trafi się jeszcze przed wyborami. W czwartek 4 kwietnia zaplanowana jest w Pałacu Branickich pożegnalna sesja Rady Miasta Białystok kadencji 2018-2024. Jeśli jednak i wtedy nie uda się wprowadzić projektu obywatelskiego, to kolejna szansa już w nowej kadencji samorządu.

Na razie miasto nie ma pozwolenia na wycinkę tui. Zresztą ze względu na okres ochronnych ptaków żadne prace w okolicach żywotników nie będą na razie prowadzone. Trwają za to już w okolicach Praczek, gdzie powstanie tzw. nowa różanka z 3 tys. drzew. Przedstawiciele urzędu miejskiego podkreślali też, że uznanie tiu za pomniki przyrody uchwałą miasta de facto stawia pod znakiem zapytania projekt rewitalizacji Plant w nawiązaniu do historycznych założeń parku.