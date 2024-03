Wybory 2024. Sprawa wycinki tui na Plantach. Prezydent Białegostoku mówi, co zrobi jak rada miasta poprze uchwałę w obronie drzew

Rewitalizacja Plant zakłada wycinkę żywotników zachodnich. Sprzeciwiają się temu społecznicy. Chcą, by w sumie 28 drzew zostało uznanych za pomniki przyrody. Zgłosili projekt inicjatywy uchwałodawczej do rady miasta. Poparło ją 830 białostoczan

Prezydent ma obowiązek przestrzegać uchwał rady miasta - powiedział we wtorek 12 marca po godz. 10 Tadeusz Truskolaski pytany o komentarz do złożonego w poniedziałek w radzie miasta obywatelskiego projektu uchwały w sprawie uznania 28 tui z Plant zagrożonych wycinką za pomniki przyrody. Chwilę wcześniej Tadeusz Truskolaski zawarł wyborcze porozumienie programowe z Polską 2050. Jeden z działaczy tego ugrupowania, a zarazem kandydat na radnego wojewódzkiego, jest zarazem jedną z twarzy społecznego komitetu ratowania 24 żywotników zachodnich z Alei Zakochanych i czterech rosnących w parku od strony ul. Legionowej.

Obywatelski projekt wpłynął do rady miasta i będzie przez nią procedowany. W tej chwili to jest poza moją jurysdykcją – mówił we wtorek [12.03.2024] Tadeusz Truskolaski.

Zaznaczył, że prezydent ma obowiązek przestrzegania uchwał podjętych przez radnych. Poczekajmy, jakie będą rozstrzygnięcia - dodał prezydent. - Chociaż też należy brać pod uwagę głos specjalistów. Niestety, są dwie różne opinie dendrologiczne.

Prezydent: Ekspertyza stwierdza, że tuje nie przetrwają

Wspomniał, że w kontekście opinii, na którą powoływali się społecznicy, to sam jej autor zaznacza, że nie może być traktowana jako ekspertyza. Ponadto trzeba rozważyć różne czynniki obiektywne. - Takie jak to, że park Planty wymaga rewitalizacji i że pogodzenie tych dwóch elementów jest bardzo trudne.. Radni, jeśli będą głosowali, muszą wziąć pod uwagę też to, że może zostać utracone dofinansowanie, a park zostanie w takim stanie, jakim jest, czyli z tymi popękanymi alejkami. To jest po prostu ten ten wybór – zaznaczył prezydent.

Wyraził nadzieję, że radni wezmą pod uwagę ekspertyzę dendrologiczną, na którą powołuje się miasto. Ona jest jednoznaczna: tuje nie przetrwają – przypomniał konkluzję ekspertyzy . Dodał, że on też w pierwszym odruchu był za tym, by je zachować. Tak podpowiadała – jak sam przyznał – serce. - Ale jest też rozum. Jeśli będą jednoznaczne opinie, że tuje nie przetrwają, miasto straci pieniądze, a park zostanie taki jaki jest, to wybór jest prosty – podkreślił prezydent.

Tuje między sercem i rozumem

Zaznaczył zarazem, że sprawa żywotników, jest tematem kampanii wyborczej.

- To nie ulega wątpliwości – mówił Tadeusz Truskolaski.

Senator: Mamy nadzieję, że dojdziemy do konsensusu

Senator Maciej Żywno (Polska 2050) podkreślił, że w pierwszym odruchu, podobnie jak przedstawiciel jego ugrupowania, Polska 2050 chce bronić tui. Zarazem jest jednak, jeśli sprawą zajmie się przyszła rada miasta z udziałem radnych Trzeciej Drogi, kwestia ekspertyz, dyskusji, argumentów. I to one będą wpływały na to, jaką podejmą decyzję.

- Wsparcie pana prezydenta nie oznacza, że we wszystkich tematach będziemy mieli pełną zgodę – zaznaczył wicemarszałek Senatu. - Tak naprawdę zobaczymy, jak to będzie po wyborach. Mam nadzieję, że dojdziemy do konsensusu.

Kandydat PiS o tujach

Do sprawy wycinki żywotników odniósł się także we wtorek kandydat PiS na prezydenta Henryk Dębowski. - Kiedy w Parku Planty, jesienią 2020 roku, wycięto 20 żywotników, wiele osób krytycznie oceniło zmiany. Wówczas odbyły się wcześniej konsultacje społeczne, tylko że mało kto w ogóle o nich wiedział. O wycięciu tuj wypowiedziało się raptem 137 osób, z czego 13 ankiet zawierało błędy, więc nie zostały wzięte pod uwagę. Z tych ważnych, 105 osób zdecydowało o tym, żeby pozbyć się tuj rosnących w Parku Planty blisko 100 lat. Czy to jest miarodajny wskaźnik dla 300-tysięcznego miasta? Remonty i modernizacje można naprawdę prowadzić z poszanowaniem zieleni. To zieleń, drzewa, od lat są pierwszymi ofiarami tak zwanej modernizacji. To zły kierunek i to trzeba zmienić - czytamy w informacji nadesłanej przez służby prasowe kandydata. Także o tym, że tuje wrosły w pejzaż Białegostoku, a zwłaszcza tego zabytkowego parku. Nie powinno się ich wycinać, bo one także są już częścią historii i architektury zieleni w tym właśnie miejscu.

