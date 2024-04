Muzeum Pamięci Sybiru otrzymało Nagrodę Muzealną Rady Europy. Dyrektor instytucji odebrał statuetkę w Strasburgu

Oficjalne wręczenie tytułu odbyło się 16 kwietnia w Ratuszu w Strasburgu. Uczestniczyli w nim poseł Krzysztof Truskolaski, dyrektor Muzeum Pamięci Sybiru Wojciech Śleszyński i zastępca prezydenta Białegostoku Rafał Rudnicki.

– To jedna z najbardziej prestiżowych nagród, jakie otrzymało miasto Białystok w swojej historii. To docenienie w skali całej Europy naszego Muzeum Pamięci Sybiru i tego, co robimy w tej placówce – mówi prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski.