Wybory samorządowe 2024. Ireneusz Lewkowski. Kandydat na wójta gminy Dobrzyniewo Duże, bez tajemnic

Jestem związany z Gminą Dobrzyniewo Duże od zawsze i zapewne tak pozostanie. Zdecydowałem się tu mieszkać i założyć rodzinę bo kocham to miejsce. Zależy mi na poprawie warunków życia jej mieszkańców i chcę aby czuli się dumni będąc jej częścią. Postanowiłem ubiegać się o zaszczytne stanowisko Wójta ponieważ nie zgadzam się w pewnych aspektach z polityką prowadzoną przez obecnego włodarza. Nie oznacza to że neguję zasadność wszystkiego czego dokonał ale mamy odmienne pomysły na sposób zarządzania Gminą. Od dwóch kadencji jestem Radnym Gminy Dobrzyniewo Duże. Zdobywane przez lata doświadczenie samorządowe, wnikliwa ocena sytuacji oraz możliwości naszej Gminy, dają mi możliwość dostrzegania bieżących potrzeb wszystkich mieszkańców naszej Małej Ojczyzny.

Jestem osobą otwartą i nieobojętną na troski innych. Z uwagą słucham potrzeb mieszkańców, nie unikam trudnych tematów. Wiem, że jest mnóstwo potrzeb, ale wierzę, że działając wspólnie jesteśmy w stanie osiągać wyznaczone cele. Uważam, że zadaniem władz Gminy jest nadążać za dynamicznie zmieniającym się światem i potrzebami ludzi. Jest to sprawa priorytetowa.

Gmina moich marzeń to wspólnota, gdzie mieszkańcom żyje się dobrze i mają realny wpływ na swoje otoczenie. Gdzie najważniejsze decyzje są oddolnie konsultowane z mieszkańcami, a nie jedynie pozornie reprezentowane. Samorząd powinien stwarzać warunki do lepszego rozwoju przedsiębiorczości, wspierać aktywność społeczną wszystkich, którzy chcą działać na terenie Gminy Dobrzyniewo Duże, dbać o równy dostęp do edukacji szkolnej i pozaszkolnej, rekreacji, rozrywki i aktywności fizycznej. Samorząd powinien dbać o głos każdej grupy społecznej, aby był słyszalny, a potrzeby mieszkańców były realizowane.

Zmieńmy RAZEM naszą Gminę na taką, w której będzie żyło się dobrze, Gminę z której będziemy DUMNI!