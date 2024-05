Siedemnaście skwerów Białegostoku. Gdzie się znajdują? Czy znasz ich patronów?

Skwery w Białymstoku. Kto je nazywa?

Miasto szuka firmy, która zaproponuje zagospodarowanie terenu, gdzie jeszcze dekadę temu prosperowało Centrum Handlowe „Park”. Co tu powstanie? Okazuje się, że będzie to parking. Zdania na jego temat…

Skwery – podobnie ja ulice, aleje, ronda czy place – nazywane są przez miejskich radnych. Do tej pory radni nazwali siedemnaście miejsc mianem „skwerów”.

Skwery w Białymstoku. Nie zawsze są zielone

Część skwerów to solidne, historyczne założenia parkowe. Część to nieuporządkowane i niezagospodarowane zieleńce. Inne to niewielkie trawniki, na których ustawiono tabliczki z nazwami. Mamy w Białysmtoku też skwer będący de facto placem i parkingiem. Mamy reż skwer symboliczny, w przypadku którego chodziło o pstryczek w nosa mieszczącej się przy nim instytucji.