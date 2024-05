Czy z białostockich urzędów znikną symbole religijne? Po decyzji Rafała Trzaskowskiego o usunięciu krzyży w Warszawie

Na Trzaskowskiego wylała się fala krytyki i to nie tylko ze strony jego politycznych oponentów z Prawa i Sprawiedliwości. Podzielone zostało również środowisko Platformy Obywatelskiej. W kuluarach można usłyszeć, że Trzaskowski w ten sposób strzelił sobie w kolano, a przy okazji też partii, z której się wywodzi. Są też głosy, że to ukłon w stron e lewicowego elektoratu, który próbuje zdobywać PO.

Marszałek symboli nie zakazuje

Pytamy o to marszałka województwa Łukasza Prokoryma.

-Nie zamierzam podejmować decyzji u usuwaniu symboli religijnych z urzędu marszałkowskiego. W moim gabinecie znajdują się zarówno krzyż katolicki jak i ikona prawosławna. Jako osoba wierząca uważam, że symbolom tym – podkreślającym wielokulturowość naszego województwa - należy się szacunek. Nie mam żadnego problemu z tym, że pracownicy urzędu mają na biurku czy przy biurku krzyż lub ikonę jeśli jest to dla nich ważne – komentuje w rozmowie z nami marszałek województwa Łukasz Prokorym.

Krzyże w Białymstoku. Nie jesteśmy Warszawą

A jak będzie w Białymstoku? Stolica Podlasia nazywana jest Miastem Miłosierdzia. W lutym 2016 radni ogłosili patronem miasta błogosławionego księdza Michała Sopoćkę - wcześniej zgodził się na to Watykan.

-Jesteśmy regionem innym niż Warszawa czy zachód Polski. Nasi mieszkańcy takiego gestu by nie zrozumieli – mówi nam prezydent Tadeusz Truskolaski.

Dodaje też: - Gdyby ustawę w tej sprawie podjął parlament, bylibyśmy zobligowani do respektowania prawa. Nie sądzę jednak, by do tego doszło – kwituje Truskolaski.