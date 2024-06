Oferty pracy w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego. Zobacz, kogo szuka marszałek. Dyrektora w swoim gabinecie już znalazł

To kolejne w tym roku nabory do pracy w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego, ale pierwsza seria w nowej kadencji sejmiku. Zaczęła się ona 7 maja od zmiany układu sił w samorządzie. Po pięciu latach marszałek z PiS przestał stać na czele zarządu województwa. Nowa większość utworzyła koalicja KO i Trzeciej Drogi przy wsparciu dwóch prominentnych polityków PiS8 z poprzedniej kadencji: Wiesławy Burnos i Marka Malinowskiego.

Ponad 10 tys. zł - tyle wynagrodzenia zasadniczego miesięcznie będzie pobierał marszałek województwa podlaskiego Łukasz Prokorym. Plus kilka tysięcy złotych dodatku funkcyjnego oraz nieco więcej…

Oboje przez pięć lat byli członkami zarządu województwa, a od 7 maja 2024 roku są wicemarszałkami województwa podlaskiego. Nowymi członkami zarządu zostali Jacek Piorunek (KO) i Bogdan Dyjuk (Trzecia Droga PSL). Z kolei buławę marszałkowską przejął Łukasz Prokorym. I to jego podpis widnieje pod ogłoszeniami o naborze do pracy na stanowiskach urzędniczych.

Osoby na te stanowiska szuka do pracy marszałek

Obecnie trwa procedura wyboru kandydata w naborze na inspektora w departamencie rozwoju regionalnego. Tu oferty można było składać do 10 czerwca. Zakończył się za to konkurs na wolne miejsce dyrektora w gabinecie marszałka. Do jego obowiązku należą koordynacji bieżącej działalności marszałka, wicemarszałków i członków zarządu, w tym m.in. :