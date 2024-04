W UDSK otwarto gabinet zabiegowy po remoncie. Wygląda jak z bajki!

- Chcieliśmy, by zamienił się w dżunglę - wyjaśnia Bartłomiej Trzeciak (kandyduje do Rady Miasta z ramienia KO) z Fundacji Bajkowa Fabryka Nadziei. I tak się stało. Na ścianach gabinetu zabiegowego na Oddziale Onkologii Dziecięcej Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Białymstoku zostały namalowane palmy, papuga, tygrys. Na suficie pojawiły się wesołe, kolorowe kropki. W stanął też prawdziwy, przypominający palmę kwiat w doniczce, ogromna plastikowa żyrafa, a na jednej z szafek wyleguje się zabawkowa panda. Pomieszczenie przyozdabiają kolorowe balony, które mają być systematycznie wymieniane. Jest oczywiście i kozetka dla pacjentów, i krzesełko do pobierania krwi i inne niezbędne w gabinecie zabiegowym medyczne akcesoria.

- Chemioterapia jest bardzo agresywnym leczeniem, bardzo toksycznym dla wszystkich narządów, a więc każde dziecko musimy ciągle monitorować. Bo przecież, po pierwsze, mamy nie szkodzić. No a tu szkodzimy, oczywiście po to, by ratować życie - mówi prof. Krawczuk-Rybak.

Na co dzień na oddziale przebywa od 15 do 20 pacjentów.

- Części dzieciom leki możemy podawać na dziennym pobycie. Ci pacjenci przychodzą do nas tylko na kilka godzin - mówi kierownik oddziału.

W piątek (5 kwietnia) sala po remoncie została oficjalnie otwarta.

Podczas spotkania dyrektor UDSK prof. Anna Wasilewska podkreśliła: Jest to niezmiernie ważne zarówno dla rodziców, jak i dzieci, żeby mogły spędzać ten ciężki okres swojego życia w takich właśnie warunkach.

Na spotkaniu obecny był również prezydent Tadeusz Truskolaski: - Szpital to miejsce, do którego nie przychodzimy dobrowolnie, to jest miejsce przymusowego pobytu. Jeżeli leżą tu dzieci, to sytuacja staje się trudniejsza. Cieszę się, że myśli się o tym, żeby ulżyć im w cierpieniu - mówił.

Jak mówiła prof. Maryna Krawczuk-Rybak, na oddziale działa kilka fundacji.