Limity NFZ właśnie zlikwidował. Teraz hospicja czekają na podwyżki wycen

Wtórują mu i dr Grabowski, i dr Borowski-Beszta.

– Zniesienie limitów to pierwszy krok do poprawy naszej sytuacji. Teraz czekamy na kolejne – podkreśla Paweł Grabowski.

– Gdyby nie darowizny, nie dalibyśmy rady. Gdy fundusz nie płacił nadwykonań, za bieżące potrzeby płaciliśmy właśnie pieniędzmi z darowizn. Poza tym na co dzień musimy dokładać. Zatrudniamy ponad 130 osób, musimy mieć dla nich na pensje. Poza tym hospicja płacą za leki w 100 proc., nie mamy ulg. Do tego dochodzi woda, prąd, ogrzewanie, utylizacja odpadów medycznych. Musimy też konserwować sprzęt. To wszystko kosztuje, a my nie możemy pozwolić sobie na długi – podkreśla dr Borowski-Beszta.