Na nowoczesny sprzęt i rozwój. Do POZ trafią duże pieniądze

Jak przekonuje, POZ najmniej kosztuje państwo i to w nią powinno się inwestować.

- Bo żeby dobrze działać, potrzebujemy wsparcia finansowego - podkreśla.

Na jakich warunkach pieniądze trafią do lekarzy pierwszego kontaktu, na razie jeszcze nie wiadomo. - Kwoty dofinansowania będą uzależnione od liczby pacjentów, od wielkości placówki - mówi Joanna Zabielska-Cieciuch. I wymienia, na co pieniądze będą mogły być przeznaczone. To na przykład zakup aparatów USG, spirometry, holtery. Lekarze rodzinni czekają przede wszystkim na ten sprzęt najdroższy, czyli aparaty USG. - Wydatek ok. 100 tys. zł na aparat USG przy stawce 17 zł miesięcznie za jednego pacjenta naprawdę się dziś nie opłaca - przyznaje Zabielska-Cieciuch.

Jednocześnie podkreśla, że sprzęt na co dzień jest bardzo potrzebny, bo wiele gabinetów dąży do tego, by na miejscu zapewnić pacjentom jak najszerszą diagnostykę. - Nie chcemy zastępować radiologów. Ale od niedawna wykonywanie USG mamy już w zakresie naszej specjalizacji. Bo głowice USG zaczynają nam już powoli zastępować stetoskopy. To zupełnie inna jakość usług.