Po 80 latach wciąż patrzą w przyszłość. Zobacz zdjęcia z jubileuszu szpitala w Łapach

Jeszcze kilka lat temu kondycja szpitala była fatalna i wiele wskazywało na to, że placówka może zostać zamknięta. Dziś to prężna jednostka, gdzie działa 17 poradni specjalistycznych, z których w ubiegłym roku skorzystało ponad 59 tys. pacjentów. W 2023 r. w placówce hospitalizowano 3,7 tys. osób.

Jan Perkowski, starosta białostocki – bo to właśnie pod powiat białostocki podlega szpital w Łapach, nie ma wątpliwości: szpital zmienił się dzięki dobremu zarządzaniu dyrektor Urszuli Łapińskiej.

– Gdy w 2014 roku zostałem radnym powiatu białostockiego zetknąłem się z problemem szpitala powiatowego w Łapach. Ten szpital był na skraju upadłości, oddziały kwalifikowały się do zamknięcia. Wtedy ówczesny starosta Antoni Pełkowski podjął rękawicę, by ratować szpital. Choć mieliśmy różne wizje rozwoju szpitala, to jeden cel: żeby szpital przetrwał – mówił podczas wtorkowej uroczystości w Domu Kultury w Łapach, zorganizowanej dla uczczenia jubileuszu szpitala. Okazuje się bowiem, że placówka ma już 80 lat. Były wzruszenia, kwiaty, gratulacje, filmowa historia szpitala, wykłady, okolicznościowe wystąpienia i uhonorowanie osób zasłużonych dla rozwoju placówki.