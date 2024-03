Inauguracja Dziecięcej Szkoły Bezpieczeństwa w Białymstoku. Uczniowie otrzymali indeksy

Prócz dawki teorii, dzieci czekają też wycieczki. Odwiedzą m.in. komendę miejską policji i miasteczko drogowe, salę edukacyjną straży pożarnej "Ognik", białostocką oczyszczalnię ścieków, spalarnię odpadów oraz Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Białymstoku. To właśnie tu operatorzy odbierają połączenia na numer 112.

- W ciągu jednego dyżuru są 2-3 telefony od młodszych dzieci. Przeważnie dzwonią do nas, gdy zostają same w domu lub któremuś z rodziców coś się stanie, np. straci przytomność - mówi Barbara Cybulska, trener i koordynator CPR w Białymstoku. Przyznaje, że niekiedy łatwiej im się współpracuje niż z dorosłymi. - Jest łatwiej je uspokoić, chętnie słuchają, odpowiadają na pytania. U osób dorosłych to emocje często biorą górę.