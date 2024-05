Wielka draka na sejmiku. Poszło o nagranie z sesji. Mikrofony wychwyciły rozmowę dwóch radnych PO. PiS mówi o kupczeniu stanowiskami

Zgodnie z informacją skarbnika jest no takie same jak w przypadku poprzedniego. Ostatecznie za zaproponowanym wynagrodzeniem marszałka było 29 radnych. On sam wstrzymał się od głosu.

Wynagrodzenia marszałka województwa

Wielka draka o nagranie. Mikrofony z sesji nagrały rozmowę radnych PO

Wyznaczyli za to wiceprzewodniczącego rady nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Białymstoku. Głosowanie poprzedziła awantura o dopuszczenie do przedstawienia wniosku formalnego zgłoszonego przez Pawła Wnukowskiego. Cezary Cieślukowski twierdził, że radny zrobił to już po ogłoszeniu przez niego głosowania. Radni PiS twierdzili, że wcześniej. Ponadto domagali się odsłuchania nagrania, które ich zdaniem dowodziło, że mogło dojść do kupczenia stanowiskiem.

W czasie sesji sejmik wybrał też swoich delegatów do Zgromadzenia Ogólnego Związku Województw Rzeczypospolitej Polskiej, Regionalnej Rady Ochrony Przyrody działającej przy Regionalnym Dyrektorze Ochrony Środowiska w Białymstoku. Nie udało się za to wybrać z powodów formalnych przedstawiciela do rady społecznej Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Szepietowie. Punkt ten na wniosek radnego Jarosława Dworzańskiego został zdjęty z porządku obrad.

- Jeżeli dysponuje pan nagraniem, że zostało ona podjęta nie zgodnie z prawem, może pan skarżyć te uchwałę - radził Jarosław Dworzański radnemu Adamowi Sekścińskiemu z PiS.

- To nie jest jakieś tam nagranie, ale zapis z dzisiejszej sesji, gdzie nagrała się rozmowa dwóch radnych, w tym Jarosława Dworzańskiego - mówił radny PiS.

I ferworze dyskusji odczytał transkrypcję nagrania (było słyszalne podczas poprzedniego punktu obrad przy kandydatach do rady RDOŚ - przyp. red): "Dworzański: Słuchaj, ja wiem, że to było wynegocjowane.. Pilecki: Jacek robi dym za coś, za co został wybrany do zarządu. Słuchaj, niech on teraz. Niech spie... Nie, nie. Ma numer do Krzyśka? Niech dzwoni. Dworzański: Bo w tej chwili rozmawiam z Igorem. To ja chcę jak najszybciej".

Radny odczytał to po głosowaniu, w którym sejmik wskazał jako swojego przedstawiciela do rady nadzorczej WFOŚ radnego Wojciecha Grochowskiego z PSL. Poparło go 15 radnych.