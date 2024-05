Miasto chce przebudować kolejny plac w centrum Białegostoku. Na skróty.

– Trzeba pamiętać, że w czasach Branickich była to część ich założenia parkowo-pałacowego. To tędy prowadziło wyjście z salonu ogrodowego w kierunku zachodnim. To nie koniec. Plac wprawdzie położony jest między powojennymi blokami, ale powoli zaczynamy doceniać tę fazę funkcjonowania modernizmu w architekturze. Należy też pamiętać, że obok znajdują się dwa dobra kultury współczesnej – pawilon dożynkowy, w którym funkcjonuje restauracja oraz tzw. gmach ONZ, czyli dziś urząd marszałkowski. Te wszystkie elementy należałoby uwzględnić w koncepcji zmian na placu – uważa Barbara Tomecka z Towarzystwa Opieki nad Zabytkami.