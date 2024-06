Finał konkursu „Wschodzący Innowatorzy”. Białostoccy uczniowie zaprezentowali swoje innowacyjne projekty

- Już teraz kilka firm, które zgłosiły tematy praktyczne w drugiej edycji konkursu „Wschodzący Innowatorzy”, zasygnalizowało, że są zainteresowane wdrożeniem. To niezwykle ważny efekt naszego przedsięwzięcia, ponieważ oznacza, że przedsiębiorcy nie tylko docenili pracę uczniów, ale dostrzegli potencjał projektu i chcą do przenieść na swój grunt. Szacujemy, że szansę na komercjalizację mają 2-3 projekty. Jeśli do niej dojdzie, to między firmą, autorami projektu i Politechniką Białostocką zostanie podpisana stosowna umowa. Warto przypomnieć, że takie trójstronne porozumienie zawarliśmy w sprawie komercjalizacji pomysłu uczennic III Liceum Ogólnokształcącego w Białymstoku na ochronę roślinności Białowieskiego Parku Narodowego – mówi dr inż. Wojciech Trzasko, koordynator konkursu „Wschodzący Innowatorzy” w Politechnice Białostockiej.