Podlascy działacze i sympatycy Platformy Obywatelskiej jadą we wtorek do Warszawy. Na wiec 4 czerwca

- 4 czerwca 1989 wybraliśmy wolność i Zachód. 4 czerwca rok temu maszerowaliśmy, by to odzyskać. 4 czerwca 2024 spotkajmy się, by tego nie stracić. Warszawa, Plac Zamkowy, 18.00 – napisał na portalu X (wcześniej Twitter) premier Donald Tusk. A jego tweet dotarł do prawie 550 tysięcy osób.