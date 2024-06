Po wyborach do Europarlamentu na Podlasiu. Pierwsze komentarze „na gorąco”

- Przyglądamy się temu, co dzieje się w Europie. I to, co dzieje się w Europie, to co widzimy, napawa nas bardzo dużym smutkiem i zmartwieniem. Europa brunatnieje. Widzimy to we Francji, widzimy to w Niemczech, widzimy to w Austrii. Europa brunatnieje. Tym większa będzie odpowiedzialność tych osób, które wyślemy do Parlamentu Europejskiego, by razem, mądrze rządziły Europą. Dziś to widać, że zostanie utrzymana koalicja socjalistów, partii ludowej i liberałów. My naprawdę będziemy tą Europą rządzić. I będziemy rządzić mądrze – zapowiadał Hołownia.