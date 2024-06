Podlasie wybrało swoich europosłów. Spoza regionu

Dwie jedynki jadą do Brukseli

Jacek Protas to były marszałek województwa warmińsko-mazurskiego oraz poseł, który „zjadł w polityce zęby”. Do kampanii przystępował w funkcji wiceministra funduszy i polityki regionalnej. W Podlaskiem nie jest postacią rozpoznawalną. Jednak głosy z warmińsko-mazurskiego plus fakt, że był liderem listy sprawiły, że to na niego poszła większość głosów wyborców Koalicji Obywatelskiej.