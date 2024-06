Poseł PiS interpeluje ws. decyzji wojewody podlaskiego, który uchylił uchwały dotyczące dwóch referendów lokalnych Izabela Krzewska

Chodzi o uchwałę powiatu hajnowskiego o sposobie zarządzania Puszczą Białowieską oraz Rady Miejskiej w Supraślu ws. ewentualnego podziału gminy. Obie uchylił wojewoda podlaski. Powodem mają być uchybienia formalno-prawne. Do decyzji wojewody Jacka Brzozowskiego krytycznie odniósł się we wtorek (18.06) podlaski poseł PiS Dariusz Piontkowski. Złożył w tej sprawie interpelację do szefa MSWiA.